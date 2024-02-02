الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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وزارة الاستخبارات الإيرانية: كشفنا عشرات الجواسيس في 28 دولة مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد
منذ 32 دقيقة
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