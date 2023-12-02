السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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    وزارة الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع أجهزة تدريب لأستراليا

    منذ 35 دقيقة
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