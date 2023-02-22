الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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    وزارة الخارجية الأميركية: قلقون من أن تؤدي مداهمة نابلس إلى انتكاسة في جهود استعادة الهدوء

    منذ ساعة واحدة
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