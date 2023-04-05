الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023
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وزارة الخارجية التركية: تركيا أغلقت المجال الجوي للرحلات المتجهة إلى السليمانية في العراق
منذ دقيقتين
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