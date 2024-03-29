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    وزارة الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تعد مثل هذه التصرفات استفزازية

    منذ 58 دقيقة
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