الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022
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وزارة الخارجية السورية: نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
منذ ساعة واحدة
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