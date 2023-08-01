الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
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الصحة
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وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد وجود خطط لإجلاء رعاياها من النيجر في وقت قريب جدا
منذ 33 دقيقة
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