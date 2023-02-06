الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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    وزارة الخارجية تؤكد للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا ولا معلومات عن وضعهما والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب

    منذ 53 دقيقة
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