الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
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    وزارة الخارجية: وفاة رئيسي لن تغير موقف أمريكا الأساسي تجاه إيران

    منذ ساعتين
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