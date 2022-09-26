الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022
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وزارة الداخلية الروسية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين من بينهم أطفال بعد إطلاق نار في مدرسة وسط روسيا
منذ 49 دقيقة
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