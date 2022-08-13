السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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    وزارة الداخلية السعودية تضبط 14837 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

    منذ 35 دقيقة
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