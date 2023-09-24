الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
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    وزارة الداخلية في كوسوفو تعلن السيطرة على دير تحصن فيه مسلحون

    منذ ساعة واحدة
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