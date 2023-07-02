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وزارة الدفاع الإسرائيلية: الموافقة على شراء ثالث سرب من مقاتلات إف-35 للقوات الجوية
منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2023 11:28 صباحًا
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