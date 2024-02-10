الأحد 1 شعبان 1445 ﻫ - 11 فبراير 2024
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وزارة الدفاع الإماراتية: مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 جراء "عمل إرهابي" في الصومال
منذ ساعة واحدة
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