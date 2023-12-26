الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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    وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة الإرهابية التي نفذتها في اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري وردّنا سيكون صارمًا ومؤثرًا لكن لن يوفّر المجال لأي استغلالات إسرائيلية

    منذ 3 دقائق
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