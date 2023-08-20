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    وزارة الدفاع البريطانية: القوات الجوية الروسية تتعرض لضغوط شديدة لمواجهة الهجمات داخل روسي

    منذ 27 دقيقة
    آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2023 9:55 صباحًا
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