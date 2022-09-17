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    وزارة الدفاع التايوانية: الصين تواصل أنشطتها العسكرية ورصدنا 20 طائرة و5 سفن صينية حول تايوان اليوم

    منذ ساعة واحدة
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