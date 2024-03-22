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    وزارة الدفاع الروسية: قصفنا أهدافا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققنا جميع أهدافنا

    منذ ساعتين
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