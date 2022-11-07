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    وزارة الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالشرقية بسبب خلل فني

    منذ 7 دقائق
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