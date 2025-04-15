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    وزارة الدفاع السورية: رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان استقبل مسؤول الارتباط في الجيش اللبنانيّ العميد ميشيل بطرس لتعزيز التنسيق العسكريّ وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين

    منذ 47 دقيقة
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