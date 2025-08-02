الأحد 8 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025
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وزارة الدفاع السورية: قوات الجيش تعمل على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار
منذ 6 دقائق
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