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    وزارة الدفاع السورية: قوات الجيش تعمل على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار

    منذ 6 دقائق
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