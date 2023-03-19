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    وزارة الدفاع اليابانية: طوكيو ستحتج بشدة عبر السفارة الصينية على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

    منذ 45 دقيقة
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