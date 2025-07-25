الجمعة 30 محرم 1447 ﻫ - 25 يوليو 2025
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وزارة الصحة : إصابة مواطن بجروح في بلدة الضهيرة قضاء صور بنيران الجيش الإسرائيلي
منذ ساعة واحدة
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