السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزارة الصحة السودانية: مقتل 22 شخصا في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على مدينة أم درمان
منذ 48 ثانية
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