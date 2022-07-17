الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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    وزارة الصحة العامة: تسجيل 2397 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وحالتا وفاة

    منذ ساعتين
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