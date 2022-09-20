الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022
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أخبار لبنان
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الصحافة
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تكنولوجيا وعلوم
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وزارة الصحة العامة: 168 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة
منذ ساعة واحدة
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