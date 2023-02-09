الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزارة الصحة: تسجيل 122 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 9 - فبراير - 2023 11:48 مساءً
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
      "عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
      آثار الزلزال في كهرمان مرعش
      زلزال تركيا - سوريا
      يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر
      هزة أرضية
      "حركة هزّات غير عاديّة".. وهلعٌ في لبنان