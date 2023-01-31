الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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    وزارة الصحة: تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

    منذ 10 دقائق
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