الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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    وزارة الصحة: تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

    منذ 45 دقيقة
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