الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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    وزارة الصحة: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

    منذ 5 دقائق
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