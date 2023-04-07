الجمعة 16 رمضان 1444 ﻫ - 7 أبريل 2023
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وزارة الصحة في غزة: نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بمستشفى الدرة للأطفال شرق غزة
منذ دقيقة واحدة
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