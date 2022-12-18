الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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    وزارة الصحة: لا إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

    منذ 44 دقيقة
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