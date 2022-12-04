الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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    وزارة الصحة: لا إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

    منذ 9 دقائق
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