الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023
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وزارة الصحة: 141 اصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا اصابات أو وفيات بالكوليرا
منذ ساعة واحدة
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