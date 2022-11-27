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    وزارة الصحة: 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

    منذ 6 دقائق
    آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2022 11:47 مساءً
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