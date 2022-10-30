الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022
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وزارة الصحة: 78 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا
منذ 56 دقيقة
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