الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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    وزارة الصناعة حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وسبعين ألف ليرة لبنانية على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد 14/7/2022 ولغاية 19/7/2022 ضمناً

    منذ 40 دقيقة
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