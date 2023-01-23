الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023
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وزارة الطاقة الباكستانية: توقف إنتاج الطاقة على مستوى البلاد بعد عطل في الشبكة الوطنية
منذ 9 دقائق
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