الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024
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وزارة الطاقة الروسية: حجم الإنتاج الفائض منذ أبريل سيجري تعديله بالكامل في المستقبل
منذ 34 دقيقة
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