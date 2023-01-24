الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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    وزارة العدل الفرنسية: 47 شخصا عادوا إلى فرنسا من مخيمات في شمال شرق سوريا

    منذ ساعة واحدة
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