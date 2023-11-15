الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023
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وزارة المالية تعلن أنها أرسلت إلى مصرف لبنان شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات للعامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وقيمتها /٢٠٢،٥٠٩،٠٠٠،٠٠٠/ مليار ليرة لبنانية من عائدات الصندوق البلدي المستقل
منذ 56 دقيقة
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