الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023
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وزارة المالية حولت صباح اليوم الى مصرف لبنان المبالغ المطلوبة من هيئة اوجيرو والبالغة ٨٤٦،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ملياراً كرواتب وخلافة بموجب سلفة خزينة كانت طلبتها الهيئة
منذ ساعة واحدة
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