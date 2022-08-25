الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022
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وزارة المالية: مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2021 تنتهي في 30 تشرين الثاني المقبل
منذ 52 دقيقة
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