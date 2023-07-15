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    وزارة النفط الليبية تقول إن إغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القوة القاهرة

    منذ 20 دقيقة
    آخر تحديث: 15 - يوليو - 2023 7:16 صباحًا
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