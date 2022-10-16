الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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    وزارة النقل العراقية تعلن افتتاح مطار كركوك الدولي

    منذ ساعتين
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