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    وزيرة الخارجية الألمانية: بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين

    منذ ساعة واحدة
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