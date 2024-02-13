الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024
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وزيرة الخارجية الألمانية: بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين
منذ ساعة واحدة
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