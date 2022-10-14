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    وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر والرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة

    منذ 6 دقائق
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