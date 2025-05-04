الأثنين 6 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
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    وزيرة الداخلية البريطانية: التحقيق مازال مستمرا بشأن الخلية الإيرانية التي تم تفكيكها

    منذ ساعة واحدة
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