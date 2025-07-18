السبت 23 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025
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وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات لـ "الحدث": لا نفرق بين السوريين وعلينا التركيز على بناء الدولة
منذ 5 ساعات
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