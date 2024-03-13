الأربعاء 3 رمضان 1445 ﻫ - 13 مارس 2024
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وزير أوكراني: إقرار الاتحاد الأوروبي إرسال مساعدات عسكرية لكييف يظهر الوحدة
منذ 7 دقائق
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